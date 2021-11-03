Роспотребнадзор запретил проводить футбольный матч между «Краснодаром» и «Динамо» в Москве
Из-за коронавируса Роспотребнадзор отменил футбольный матч «Краснодара» и «Динамо»
Матч 14-го тура РПЛ между футбольными клубами «Краснодар» и «Динамо» должен был состояться 6 ноября в Москве. Его отменил Роспотребнадзор со ссылкой на постановление главы Москвы Сергея Собянина.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сказал, что ситуация неоднозначная:
«Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей».
Пивоваров добавил, что клуб обратился в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Окончательное решение о проведении игры будет принято после их ответа.
Напомним, на стадион ФК «Краснодар» в кубанской столице сейчас пускают только 30% зрителей. Для входа на арену необходимо иметь QR-код на сайте госуслуг или отрицательный ПЦР-тест, сданный не более чем 72 часа назад. Молодым людям до 18 лет код или тест не нужен, но до 14 лет обязательно наличие сопровождающего, у которого что-либо из этих документов имеется.