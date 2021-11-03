Роспотребнадзор запретил проводить футбольный матч между «Краснодаром» и «Динамо» в Москве

Матч 14-го тура РПЛ между футбольными клубами «Краснодар» и «Динамо» должен был состояться 6 ноября в Москве. Его отменил Роспотребнадзор со ссылкой на постановление главы Москвы Сергея Собянина.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сказал, что ситуация неоднозначная:

«Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей».

Пивоваров добавил, что клуб обратился в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Окончательное решение о проведении игры будет принято после их ответа.