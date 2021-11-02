На Кубань пришли фронтальные разделы, из-за которых в крае будет дождливо

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» 2 ноября будут идти кратковременные дожди. Днем температура воздуха прогреется до 18 °C, ночью похолодает до 11 °C.

В среду, 3 ноября, будет облачно и без осадков. Днем столбик термометра покажет 17 °C, ожидается легкий ветер со скоростью 3 м/с.

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что антициклон, из-за которого в крае держалась теплая погода, отступает. Теперь на Кубань пришли фронтальные разделы, связанные с циклоническим вихрем. Это значит, что в ближайшие дни будут идти дожди и грозы.

Во вторник 2 ноября в Краснодарском крае пройдут дожди, местами будут ливни с грозой. Ночью в отдельных районах туман. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 9-14 °C, ночью 6-11 °C.

В среду, 3 ноября, по краю ожидаются дожди, в отдельных районах ливни с грозой. Ночью и утром местами туман. Днем воздух прогреется до 13-18 °C, ночью похолодает до 5-10 °C.

На Черноморском побережье 2-3 ноября переменная облачность, преимущественно без осадков. Во вторник температура воздуха составит 15-20 °C, в среду 13-18 °C. Ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, 3 ноября порывы будут 12-14 м/с.