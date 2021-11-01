В Сочи на водителя дивана составили протокол за отсутствие ремней безопасности

В Сочи сотрудники ДПС составили протокол на водителя дивана и изъяли транспортное средство

Несколько дней назад в соцсетях появились кадры, на которых несколько мужчин передвигаются по дорогам Сочи на диване с мотором. Транспортное средство они дополнили двумя флагами, подставкой для ног и столом.

В телеграм-канале «ЧП Сочи» 29 октября написали, что гонщиков задержала полиция. По словам автора поста, их останавливали уже не один раз.

31 октября в инстаграме ГИБДД Сочи сообщили, что компанию мужчин на диване снова остановили сотрудники ДПС. На этот раз транспортное средство изъяли и увезли на охраняемую парковку:

«Было остановлено средство передвижения кустарного производства с двигателем внутреннего сгорания. Идентификация двигателя, составных частей и механизмов невозможна ввиду их демаркировки».

В отношении водителя составили административный протокол по ст. 12.6 КоАП РФ (Управление водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; перевозка непристегнутых пассажиров).