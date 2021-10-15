Краснодарские художники распишут граффити 600 метров забора Туапсинского порта

Забор Туапсинского морского торгового порта общей протяженностью около 600 м украсит граффити на экологическую тематику

В конце прошлого года Туапсинский морской торговый порт завершил масштабные работы по сооружению дополнительной очереди пылешумозащитного экрана. Новое ограждение вдоль улицы Горького защищает прилегающие городские территории от влияния производственных факторов. Скоро у него появится еще одна функция — привлечение туристов.

Популярный в стрит-арт- и граффити-культуре краснодарский автор Георгий Куринов (GOOZE ART) совместно с командой профессиональных художников приступил к созданию одного из самых масштабных на юге России проектов — фасадной картины для Туапсинского порта на экологическую тематику.

Длина граффити составит около 600 метров, а общая площадь изображения — 2,5 тыс. кв. метров. Сюжет рисунка объединит символы и достопримечательности Туапсе, образы морской стихии и экологии и, конечно, тему порта.

Туапсинский порт реализует проект при содействии и поддержке администрации города. Объект уличного искусства такого масштаба станет новой достопримечательностью курорта.