В Абрау-Дюрсо хотят построить километровую пешеходную зону

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 31 октября рассказал в своем инстаграме, что в Абрау-Дюрсо появится новая пешеходная зона. Она расположится вдоль озера Абрау и будет разделена на три участка. Её общая протяженность составит 923,5 метра.

Сметная документация проекта уже прошла согласование. Теперь власти будут вступать в программу по развитию туристического комплекса для дальнейшего строительства прогулочной зоны.

На реализацию проекта уйдет чуть больше года. Планируется, что вдоль озера укрепят береговую линию, сделают наружное освещение и пешеходные дорожки.

«Для Новороссийска и Абрау-Дюрсо этот объект станет важным элементом благоустройства, который поможет привлечь еще больше туристов и придаст новый импульс развития курортной территории», — написал Дяченко.