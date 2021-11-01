В Абрау-Дюрсо хотят построить километровую пешеходную зону

Краснодарский край

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Вдоль озера Абрау планируют построить прогулочную полосу длиной почти 1000 метров

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 31 октября рассказал в своем инстаграме, что в Абрау-Дюрсо появится новая пешеходная зона. Она расположится вдоль озера Абрау и будет разделена на три участка. Её общая протяженность составит 923,5 метра.

Сметная документация проекта уже прошла согласование. Теперь власти будут вступать в программу по развитию туристического комплекса для дальнейшего строительства прогулочной зоны.

На реализацию проекта уйдет чуть больше года. Планируется, что вдоль озера укрепят береговую линию, сделают наружное освещение и пешеходные дорожки.

«Для Новороссийска и Абрау-Дюрсо этот объект станет важным элементом благоустройства, который поможет привлечь еще больше туристов и придаст новый импульс развития курортной территории», — написал Дяченко.

Ранее Юга.ру писали, что на Форумной площади Новороссийска установят четыре световые качели. Поставить их там просили местные жители.

Абрау-Дюрсо Благоустройство Игорь Дяченко Новороссийск отдых

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В Абрау-Дюрсо хотят построить километровую пешеходную зону
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