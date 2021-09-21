Три года колонии получил 20-летний ейчанин за то, что перекинул полицейского через бедро

Краснодарский край

Распечатать

В Ейске 20-летний местный житель отказался слушаться полицейского, напал на него и попытался скрыться. Его приговорили к трем годам колонии

Напомним, в конце июля на центральном пляже Ейска сотрудник ДПС попросил 20-летнего местного жителя Дмитрия Бойко покинуть проезжую часть. Тот не отреагировал, перекинул полицейского через бедро и попытался скрыться, но его задержали. На ейчанина составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотруднику полиции).

В августе руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим и в отношении молодого человека возбудили уже уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношения представителя власти). 

21 сентября стало известно, что 20-летнемум Дмитрию Бойко вынесли приговор. 

Следствие установило, что рано утром 31 июля парень был пьян и шел по проезжей части. Сотрудник полиции попросил его уйти с дороги и пройти к служебной машине, чтобы составить протокол. Бойко отказался, перекинул инспектора через бедро и попытался скрыться. Через некоторое время его нашли и задержали. Сотрудник ДПС получил легкий вред здоровью. 

Бойко признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ейчанина приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Юга.ру писали, что жителю Славянска-на-Кубани, который прокусил палец полицейскому, дали три года колонии строгого режима. А в июле в Краснодаре возбудили дело за избиение полицейского, который лежал на дороге.

Ейский район Полиция Суд

Новости

Чиновники объяснили, почему в Краснодаре затопило только что отремонтированную Черкасскую
На Кубани из-за непогоды закрыли трассу Джубга — Сочи. Там начался шторм
На Краснодар обрушился ливень. Какие улицы затопило?
Голоса на выборах переписали в пользу «Единой России» на двух участках Северского района
Три года колонии получил 20-летний ейчанин за то, что перекинул полицейского через бедро
КамАЗ расплющил «Газель» на трассе в Кореновске

Лента новостей

Что устанавливают в парке «Краснодар»?
Вчера, 21:25
Что устанавливают в парке «Краснодар»?
Показываем новые арт-объекты
Шашлык и опера
17 сентября, 17:12
Шашлык и опера
Фото и видео с презентации книги «ЕДОДОЙ!» в Краснодаре
Тысячи жалоб и давление на наблюдателей
Вчера, 19:49
Тысячи жалоб и давление на наблюдателей
Политолог рассказал, почему считает прошедшие выборы худшими за десять лет на Кубани и в стране

Реклама на портале