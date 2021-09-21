Три года колонии получил 20-летний ейчанин за то, что перекинул полицейского через бедро

В Ейске 20-летний местный житель отказался слушаться полицейского, напал на него и попытался скрыться. Его приговорили к трем годам колонии

Напомним, в конце июля на центральном пляже Ейска сотрудник ДПС попросил 20-летнего местного жителя Дмитрия Бойко покинуть проезжую часть. Тот не отреагировал, перекинул полицейского через бедро и попытался скрыться, но его задержали. На ейчанина составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотруднику полиции).

В августе руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим и в отношении молодого человека возбудили уже уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношения представителя власти).

21 сентября стало известно, что 20-летнемум Дмитрию Бойко вынесли приговор.

Следствие установило, что рано утром 31 июля парень был пьян и шел по проезжей части. Сотрудник полиции попросил его уйти с дороги и пройти к служебной машине, чтобы составить протокол. Бойко отказался, перекинул инспектора через бедро и попытался скрыться. Через некоторое время его нашли и задержали. Сотрудник ДПС получил легкий вред здоровью.

Бойко признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ейчанина приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Юга.ру писали, что жителю Славянска-на-Кубани, который прокусил палец полицейскому, дали три года колонии строгого режима. А в июле в Краснодаре возбудили дело за избиение полицейского, который лежал на дороге.