Участок в Туапсинском районе теперь принадлежит Ростовской области. Как так получилось?
Ростовская область отсудила участок земли у Туапсинского района. Объясняем, что случилось
Участок земли в поселке Новомихайловском Туапсинского района площадью 8,4 га перешел в собственность Ростовской области, сообщил «Коммерсантъ». На этой земле находится оздоровительный комплекс «Дон».
Из материалов суда известно, что в январе 2021 года министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области обратилось в арбитражный суд. Власти Ростова просили передать в их собственность участок под Туапсе.
Они объяснили это тем, что оздоровительный комплекс «Дон» принадлежал Ростовскому государственному подшипниковому заводу № 10, а участок под базу отдыха был передан заводу в бессрочное пользование в 1994 году. По законодательству подобные объекты не подлежат приватизации. В 2006 году создали государственное унитарное предприятие «Оздоровительный комплекс «Дон», учредителем которого является Ростовская область, в 2007 году комплекс внесли в реестр госимущества региона.
Суд постановил, что хоть Туапсинский район относится к курортам регионального значения, в нем могут располагаться земельные участки, относящиеся к собственности других областей.
В 2013 году право владения участком передали Краснодарскому краю из-за того, что он располагается на территории курорта регионального значения. Но так как на участке находится недвижимость, принадлежащая Ростовской области, Кубань не может владеть им.
Поэтому суд удовлетворил требования Ростовской области о праве владения землей. Краснодарский край дважды пытался обжаловать решение и заявлял, что право собственности Кубани на земельный участок возникло 26 лет назад. Тогда приняли федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».
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Согласно ему, особо охраняемые территории регионального значения являются собственностью субъектов РФ. При этом спорный участок отнесен к курортам краевого значения. Суды, согласно позиции ответчика, ошибочно применили положения земельного законодательства, принятого в 2001 году, так как спорный участок на момент принятия указанных законов уже был разграничен.
Окончательное решение по этому делу принял Верховный суд России. Он отклонил кассационную жалобу департамента имущественных отношений Краснодарского края на решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.