Участок в Туапсинском районе теперь принадлежит Ростовской области. Как так получилось?

Ростовская область отсудила участок земли у Туапсинского района. Объясняем, что случилось

Участок земли в поселке Новомихайловском Туапсинского района площадью 8,4 га перешел в собственность Ростовской области, сообщил «Коммерсантъ». На этой земле находится оздоровительный комплекс «Дон». Из материалов суда известно, что в январе 2021 года министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области обратилось в арбитражный суд. Власти Ростова просили передать в их собственность участок под Туапсе. Они объяснили это тем, что оздоровительный комплекс «Дон» принадлежал Ростовскому государственному подшипниковому заводу № 10, а участок под базу отдыха был передан заводу в бессрочное пользование в 1994 году. По законодательству подобные объекты не подлежат приватизации. В 2006 году создали государственное унитарное предприятие «Оздоровительный комплекс «Дон», учредителем которого является Ростовская область, в 2007 году комплекс внесли в реестр госимущества региона.

Суд постановил, что хоть Туапсинский район относится к курортам регионального значения, в нем могут располагаться земельные участки, относящиеся к собственности других областей. В 2013 году право владения участком передали Краснодарскому краю из-за того, что он располагается на территории курорта регионального значения. Но так как на участке находится недвижимость, принадлежащая Ростовской области, Кубань не может владеть им. Поэтому суд удовлетворил требования Ростовской области о праве владения землей. Краснодарский край дважды пытался обжаловать решение и заявлял, что право собственности Кубани на земельный участок возникло 26 лет назад. Тогда приняли федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».