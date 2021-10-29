Последние выходные октября на Кубани будут ветреные

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 29-31 октября

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 29 октября солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до 13 °С. Ночью будет всего 6 °С.

На выходных в кубанской столице будет солнечно. В субботу, 30 октября, температура поднимется до 13 °С, днем будет дуть ветер со скоростью 5 м/с. В воскресенье днем воздух прогреется до 12 °С, но ночью похолодает — будет всего 7 °С. 

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют 29 октября по краю переменную облачность. Днем столбик термометра поднимется до 10-15 °С, ветер 4-9 м/с.

На Черноморском побережье днем 14-19 °С. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, вечером на участке Анапа — Геленджик 15-17 м/с.

В субботу и воскресенье в крае переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью в южных предгорных районах опустится до 3…-2 °С. 30 октября днем воздух прогреется до 10-15 °С, 31 октября до 9-14 °С. Будет дуть ветер со скоростью 12-14 м/с.

На Черноморском побережье днем 16-21 °С, ночью 4-9 °С. Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Новороссийске ветер до 12-17 м/с, с порывами 17-22 м/с, ночью и утром в воскресенье 20-25 м/с.

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Последние выходные октября на Кубани будут ветреные
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