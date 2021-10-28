В Крымском районе подростки издевались над второклассником. Делом занялась прокуратура

В школе станицы Варениковской подростки совершили насильственные действия сексуального характера над второклассником. Прокуратура начала проверку

В телеграм-канале «Readovka» 28 октября написали, что в школе №41 в станице Варениковской 14-летние подростки совершили насильственные действия сексуального характера над второклассником. Ребенок имеет особенности развития и живет в неблагополучной семье.

Об издевательствах узнала тетя второклассника. Она увидела фото происходящего в социальных сетях и забила тревогу. В телеграме написали, что мама мальчика страдает от алкоголизма.

Мама второклассницы, учащейся в параллельном классе с мальчиком рассказала, что родители подростков пытаются скрыть конфликт. Отец одного из подростков отбывает наказание в местах лишения свободы, а на другого старшеклассника жалуются соседи и часто считают его зачинщиком конфликтов.