В Крымском районе подростки издевались над второклассником. Делом занялась прокуратура

Краснодарский край

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В школе станицы Варениковской подростки совершили насильственные действия сексуального характера над второклассником. Прокуратура начала проверку

В телеграм-канале «Readovka» 28 октября написали, что в школе №41 в станице Варениковской 14-летние подростки совершили насильственные действия сексуального характера над второклассником. Ребенок имеет особенности развития и живет в неблагополучной семье.

Об издевательствах узнала тетя второклассника. Она увидела фото происходящего в социальных сетях и забила тревогу. В телеграме написали, что мама мальчика страдает от алкоголизма.

Мама второклассницы, учащейся в параллельном классе с мальчиком рассказала, что родители подростков пытаются скрыть конфликт. Отец одного из подростков отбывает наказание в местах лишения свободы, а на другого старшеклассника жалуются соседи и часто считают его зачинщиком конфликтов.

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Школа также попыталась скрыть происходящее. Выяснилось, что психолог знала о случившемся, но умолчала.

В ТАСС сообщили, что сейчас решается вопрос о о помещении подростка-зачинщика в специализированное учреждение временного содержания, а второкласснику оказали необходимая помощь. 

Прокуратура Краснодарского края начала в школе проверку. Также обстоятельства произошедшего выясняют в СУ СКР Кубани.

Как писали Юга.ру, летом 2021 года в детском лагере Геленджика девочки 9 и 10 лет избили сверстницу. Мама девочки узнала о случившемся от подруги дочери.

Крымский район Насилие Школьники

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