Дети избили мальчика в частном детском саду Краснодара

Об инциденте рассказала в соцсетях мама пострадавшего трехлетнего Дани. Женщина заметила у сына синяки и ссадины на лице, но воспитатели ей заявили, что ребенок ударился о столб, когда бежал за мячиком.

Слова педагогов не подтвердила запись с камеры видеонаблюдения, которую посмотрели родители. На кадрах видно, как подходит другой мальчик. По словам краснодарки, мальчик был на полгода старше ее сына. Он бьет Даню по голове, а после заваливает и прыгает по спине. К обидчику присоединяется приятель, который тоже несколько раз бьет мальчика. Воспитатели находились неподалеку, но не отреагировали на происходящее.

«Мой ребенок не умеет оппонировать, не умеет давать сдачи. Мой ребенок просто выползает, он хромает, он плачет, он захлебывается, но никому нет до него дела», — сказала мама мальчика.