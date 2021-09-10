Дети избили мальчика в частном детском саду Краснодара
Воспитанники частного детского сада в Краснодаре избили трехлетнего мальчика. СК начал проверку
Об инциденте рассказала в соцсетях мама пострадавшего трехлетнего Дани. Женщина заметила у сына синяки и ссадины на лице, но воспитатели ей заявили, что ребенок ударился о столб, когда бежал за мячиком.
Слова педагогов не подтвердила запись с камеры видеонаблюдения, которую посмотрели родители. На кадрах видно, как подходит другой мальчик. По словам краснодарки, мальчик был на полгода старше ее сына. Он бьет Даню по голове, а после заваливает и прыгает по спине. К обидчику присоединяется приятель, который тоже несколько раз бьет мальчика. Воспитатели находились неподалеку, но не отреагировали на происходящее.
«Мой ребенок не умеет оппонировать, не умеет давать сдачи. Мой ребенок просто выползает, он хромает, он плачет, он захлебывается, но никому нет до него дела», — сказала мама мальчика.
После того как видеозапись инцидента появилась в социальных сетях, на нее отреагировали следователи. 10 сентября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что начали проверку. По информации СК, инцидент произошел 8 сентября в частном детском саду на улице Дементия Красюка.
При этом в пресс-службе ведомства указали другой возраст пострадавшего мальчика — два года. Также там добавили, что воспитатели оказали мальчику необходимую помощь.
Следователи оценят качество услуг, предоставляемых в детсаду, и вынесут решение. Также случившимся заинтересовались в краевом управлении МВД и прокуратуре.