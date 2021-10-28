Суд принял решение снять Богодистова с должности главы Геленджика
Краевой суд на год лишил Алексея Богодистова права занимать должность главы Геленджика
Мэра Геленджика Алексея Богодистова лишили должности на год за невыполнение требований прокурора, сообщили в объединенной пресс-службе Краснодарского краевого суда.
С требованием в суд обратился прокурор Геленджика. Причиной послужило невыполнение законных требований прокурора со стороны Богодистова. Главу города привлекли по ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Приговор в законную силу не вступил.
«Деловая газета Юг» написала, что Богодистов не устранил выявленные прокуратурой нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, землепользования и контрактной системы.
Богодистов ответил, что с решением суда не согласен и будет подавать жалобу:
«Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда — очередной пункт в моём рабочем графике. Продолжаю работать. Сейчас еду в Пшаду открывать новый газопровод».
Отметим, на сайте мэрии Геленджика информацию об Алексее Богододистове не удалили, он продолжает числиться главой города.
Напомним, в 2018 году мэр Геленджика Виктор Хрестин покинусл свой пост. Исполняющим обязанности главы назначили Алексея Богодистова. Затем он стал мэром города.
Как писали Юга.ру, в администрации Геленджика силовики неоднократно проводили обыски. В феврале 2021 года мэрию обыскивали сотрудники ФСБ. Это был третий визит сотрудников ведомства за месяц. В апреле сотрудники ОБЭП отдела полиции Геленджика пришли в кабинеты двух помощников и заммэра.