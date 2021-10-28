Кубанский СК передаст в суд дело оппозиционного политика Пивоварова

СК завершил расследования дела Андрея Пивоварова и передаст его в суд

Позже стало известно, что 29 мая следственный комитет Краснодарского края возбудил в отношении Пивоварова уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации). Причиной этому стал репост в фейсбуке проекта «Объединенные демократы» (проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах). Пивоваров сделал его в августе 2020 года, находясь в Краснодаре.

Напомним, оппозиционного политика Андрея Пивоварова 31 мая сняли с самолета в петербургском аэропорту. Пивоварова допросили и провели ночью в его квартире обыск. Раньше он был исполнительным директором «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными).

Политика заключили под стражу до 31 июля. Затем суд продлил арест до 29 октября. 13 октября Октябрьский районный суд Краснодара продлил арест Пивоварову до 29 ноября.

28 октября СУ СКР РФ сообщил, что краснодарский ск завершил расследование уголовного дела в отношении Пивоварова. Его обвиняют по ст. 284.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 23.05.2015 №129-ФЗ (руководстве иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).

По данным следствия, с декабря 2019 года по май 2021 года, Пивоваров размещал в интернете агитационные материалы в поддержку своей организации. В ведомстве отметили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за участие в этой организации.

В телеграм-канале команды Пивоварова написали, что считают аргументы следкома слабыми. Сейчас политику грозит до шести лет лишения свободы.

«Андрея Пивоварова будут судить за реализацию права на свободу слова и за желание баллотироваться в Госдуму. Он не виновен и должен быть освобожден», — написали в телеграме.