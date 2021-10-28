Кубанский СК передаст в суд дело оппозиционного политика Пивоварова
СК завершил расследования дела Андрея Пивоварова и передаст его в суд
Напомним, оппозиционного политика Андрея Пивоварова 31 мая сняли с самолета в петербургском аэропорту. Пивоварова допросили и провели ночью в его квартире обыск. Раньше он был исполнительным директором «Открытой России» (в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными).
Позже стало известно, что 29 мая следственный комитет Краснодарского края возбудил в отношении Пивоварова уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации). Причиной этому стал репост в фейсбуке проекта «Объединенные демократы» (проект, координирующий независимых кандидатов на муниципальных выборах). Пивоваров сделал его в августе 2020 года, находясь в Краснодаре.
Политика заключили под стражу до 31 июля. Затем суд продлил арест до 29 октября. 13 октября Октябрьский районный суд Краснодара продлил арест Пивоварову до 29 ноября.
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28 октября СУ СКР РФ сообщил, что краснодарский ск завершил расследование уголовного дела в отношении Пивоварова. Его обвиняют по ст. 284.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 23.05.2015 №129-ФЗ (руководстве иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).
По данным следствия, с декабря 2019 года по май 2021 года, Пивоваров размещал в интернете агитационные материалы в поддержку своей организации. В ведомстве отметили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за участие в этой организации.
В телеграм-канале команды Пивоварова написали, что считают аргументы следкома слабыми. Сейчас политику грозит до шести лет лишения свободы.
«Андрея Пивоварова будут судить за реализацию права на свободу слова и за желание баллотироваться в Госдуму. Он не виновен и должен быть освобожден», — написали в телеграме.