В Краснодаре из-за пожара закрыли для проезда улицу Уральскую
28 октября в Краснодаре произошел пожар в ТЦ на улице Уральской. Из-за этого изменили движение транспорта
Напомним, 28 октября в Краснодаре произошел крупный пожар в ТЦ на улице Уральской. На месте работают почти 150 специалистов.
В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что из-за пожара изменилась схему движения транспорта в направлении выезда из города. Автомобилистам, которые двигаются в направлении выезда по Уральской рекомендуют ехать по Сормовской и выезжать из города через Пашковский микрорайон, по улице Бершанской или 1 Мая, а оттуда — на трассу М 4 «Дон».
Сейчас на Уральской дежурят сотрудники ГИБДД, а специалисты центра мониторинга дорожного движения и транспорта координируют работу светофоров.
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