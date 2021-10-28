В Краснодаре из-за пожара закрыли для проезда улицу Уральскую

28 октября в Краснодаре произошел пожар в ТЦ на улице Уральской. Из-за этого изменили движение транспорта

Напомним, 28 октября в Краснодаре произошел крупный пожар в ТЦ на улице Уральской. На месте работают почти 150 специалистов.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что из-за пожара изменилась схему движения транспорта в направлении выезда из города. Автомобилистам, которые двигаются в направлении выезда по Уральской рекомендуют ехать по Сормовской и выезжать из города через Пашковский микрорайон, по улице Бершанской или 1 Мая, а оттуда — на трассу М 4 «Дон».