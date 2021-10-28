Кубань окутают необычные туманы

Гидрометцентр предупредил, что 28 октября почти весь Краснодарский край будет в тумане. Исключение составляет лишь Черноморское побережье. Синоптики отметили, что ожидаются адвективные туманы — необычный вид погодного явления. Они образуются при охлаждении теплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью. Эти туманы формируются как над морем, так и над сушей и могут охватывать огромные расстояния — до сотен тысяч км.

Самое главное отличие адвективных туманов — их устойчивость. Часто такая дымка не рассеивается даже днем.