Кубань окутают необычные туманы

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погодном явлении в Краснодарском крае на 28 октября

Гидрометцентр предупредил, что 28 октября почти весь Краснодарский край будет в тумане. Исключение составляет лишь Черноморское побережье. Синоптики отметили, что ожидаются адвективные туманы — необычный вид погодного явления. Они образуются при охлаждении теплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью. Эти туманы формируются как над морем, так и над сушей и могут охватывать огромные расстояния — до сотен тысяч км.

Самое главное отличие адвективных туманов — их устойчивость. Часто такая дымка не рассеивается даже днем.

В пресс-службе краснодарского аэропорта рассказали, что туман никак не повлиял на рейсы. Некоторое время было ограничение на полеты, но сейчас видимость в пределах нормы.

В целом синоптики прогнозируют на 28 октября в крае переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. В общем в крае температура поднимется до 19°С, а ночью опустится до 9 °С.

На Черноморском побережье без тумана и осадков, местами порывы ветра могут достигать 12-14 м/c.

Напомним, ранее синоптики предупредили кубанцев о ночных заморозках.

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