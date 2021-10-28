Кубань окутают необычные туманы
Синоптики рассказали о погодном явлении в Краснодарском крае на 28 октября
Гидрометцентр предупредил, что 28 октября почти весь Краснодарский край будет в тумане. Исключение составляет лишь Черноморское побережье. Синоптики отметили, что ожидаются адвективные туманы — необычный вид погодного явления. Они образуются при охлаждении теплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью. Эти туманы формируются как над морем, так и над сушей и могут охватывать огромные расстояния — до сотен тысяч км.
Самое главное отличие адвективных туманов — их устойчивость. Часто такая дымка не рассеивается даже днем.
В пресс-службе краснодарского аэропорта рассказали, что туман никак не повлиял на рейсы. Некоторое время было ограничение на полеты, но сейчас видимость в пределах нормы.
В целом синоптики прогнозируют на 28 октября в крае переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. В общем в крае температура поднимется до 19°С, а ночью опустится до 9 °С.
На Черноморском побережье без тумана и осадков, местами порывы ветра могут достигать 12-14 м/c.
Напомним, ранее синоптики предупредили кубанцев о ночных заморозках.