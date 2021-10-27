В Краснодаре рецидивиста отправили на 14 лет в колонию за насилие над двумя школьницами

Краснодарский суд отправил на 14 лет в колонию мужчину, который угрожал двум школьницам оружием и приставал к ним

Напомним, в мае 2021 года в Комсомольском микрорайоне Краснодара около 21:00 вечера мужчина угрозами завел на территорию детского сада двух 15-летних школьниц и приставал к ним.

Девочки начали кричать, их услышали прохожие и вызвали полицию. 46-летнего мужчину задержали и заключили под стражу на два месяца. Против него возбудили уголовное дело.