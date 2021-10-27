В Краснодаре рецидивиста отправили на 14 лет в колонию за насилие над двумя школьницами
Краснодарский суд отправил на 14 лет в колонию мужчину, который угрожал двум школьницам оружием и приставал к ним
Напомним, в мае 2021 года в Комсомольском микрорайоне Краснодара около 21:00 вечера мужчина угрозами завел на территорию детского сада двух 15-летних школьниц и приставал к ним.
Девочки начали кричать, их услышали прохожие и вызвали полицию. 46-летнего мужчину задержали и заключили под стражу на два месяца. Против него возбудили уголовное дело.
27 октября в объединенной пресс-службе краснодарских судов сообщили, что Советский районный суд вынес мужчине приговор по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Покушение на изнасилование несовершеннолетних; насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних).
Суд проходил в закрытом режиме. При избрании наказания учли отягощающие обстоятельства: рецидив и то, что мужчина угрожал школьницам травматическим пистолетом. Виновного отправили на 14 лет в колонию строгого режима и назначили два года ограничения свободы.
Как писали Юга.ру, летом в Краснодаре следователи обнаружили мужчину, который преследовал 10‑летнюю девочку в подъезде. Против него возбудилиуголовное дело.