В Геленджике казаки высекли плетью своего нового атамана

25 октября в казачьем сообществе выбрали нового атамана и традиционно высекли его плетью

26 октября в инстаграм-акканте геленджикской газеты «Прибой» сообщили, что в казачьем обществе прошел сбор, на котором избрали нового атамана города. Им стал хорунжий Михаил Алексей.

На церемонии присутствовал атаман районного казачьего общества Константин Зырянов, заместитель главы Андрей Ермаков, представители духовенства и около сотни казаков Геленджикского района.

Также газета выложила видео, на котором по старой казачьей традиции председатель Совета стариков Иван Сопнев трижды отметил его нагайкой по голой спине.

Согласно казачьей традиции, выбранный атаман должен раздеться до пояса и подставить спину под три удара плеткой. Каждый удар должен сопровождаться такими словами: «Наказ первый — чтобы был крепок в православной вере; наказ второй — чтобы помнил и соблюдал обычаи казачьи, почитал и уважал стариков; и наказ третий — чтобы всегда помнил, что казаки жизнь свою отдают Богу, сердце — людям, а честь — никому».

На кадрах видно, что Сопнев долго не решается ударить нового атамана, а после первого удара и сам удивляется.