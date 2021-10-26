В Краснодаре мотоцикл врезался в маршрутку и загорелся

Краснодарский край

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Вечером 26 октября в центре Краснодара мотоциклист врезался в маршрутку № 11

Вечером 26 октября очевидец сообщил Юга.ру о ДТП в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Карла Маркса. Он рассказал, что мотоциклист ехал по улице Маркса и врезался в маршрутку № 11, которая двигалась по Северной. После столкновения мотоцикл загорелся.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили Юга.ру, что за рулем мотоцикла был 22-летний житель Калужской области. Он не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ и произошло столкновение. В автобусе на тот момент было 10 пассажиров.

В ДТП пострадал только водитель мотоцикла. Его доставили в больницу для оказания помощи, но по предварительной информации его жизни ничего не угрожает. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о ДТП поступило диспетчеру в 17:50. Прибывший на место пожарно-спасательный гарнизон установил, что огонь потушили еще до приезда пожарных. 

Специалисты отключили автомобильный аккумулятор и смыли горючие материалы. На месте работали 8 спасателей и 2 спецмашины.

Напомним, весной в Краснодаре мотоциклист врезался в трамвай и погиб

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