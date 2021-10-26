В Краснодаре мотоцикл врезался в маршрутку и загорелся

Вечером 26 октября очевидец сообщил Юга.ру о ДТП в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Карла Маркса. Он рассказал, что мотоциклист ехал по улице Маркса и врезался в маршрутку № 11, которая двигалась по Северной. После столкновения мотоцикл загорелся.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили Юга.ру, что за рулем мотоцикла был 22-летний житель Калужской области. Он не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ и произошло столкновение. В автобусе на тот момент было 10 пассажиров.

В ДТП пострадал только водитель мотоцикла. Его доставили в больницу для оказания помощи, но по предварительной информации его жизни ничего не угрожает.