В Краснодаре мотоцикл врезался в маршрутку и загорелся
Вечером 26 октября в центре Краснодара мотоциклист врезался в маршрутку № 11
Вечером 26 октября очевидец сообщил Юга.ру о ДТП в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Карла Маркса. Он рассказал, что мотоциклист ехал по улице Маркса и врезался в маршрутку № 11, которая двигалась по Северной. После столкновения мотоцикл загорелся.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили Юга.ру, что за рулем мотоцикла был 22-летний житель Калужской области. Он не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ и произошло столкновение. В автобусе на тот момент было 10 пассажиров.
В ДТП пострадал только водитель мотоцикла. Его доставили в больницу для оказания помощи, но по предварительной информации его жизни ничего не угрожает.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о ДТП поступило диспетчеру в 17:50. Прибывший на место пожарно-спасательный гарнизон установил, что огонь потушили еще до приезда пожарных.
Специалисты отключили автомобильный аккумулятор и смыли горючие материалы. На месте работали 8 спасателей и 2 спецмашины.
Напомним, весной в Краснодаре мотоциклист врезался в трамвай и погиб.