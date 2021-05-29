В Краснодаре мотоциклист врезался в трамвай и погиб
ДТП с участием мотоцикла и трамвая произошло в Краснодаре 29 мая
О том, что мотоциклист врезался в трамвай на пересечении улиц Базовской и Гоголя сообщили в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». Очевидцы рассказали, что он ехал «на дыбах» и не пропустил общественный транспорт.
В пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру рассказали, что 27-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался в сторону улицы Ленина и проигнорировал знак остановки на нерегулируемом перекрёстке.
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«Он допустил столкновение с трамваем, за рулем которого находился 44-летний водитель. В результате столкновения погиб водитель мотоцикла», — сообщили в пресс-службе.
Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.
Напомним, 26 апреля в районе Западного Обхода Краснодара произошло смертельное ДТП с мотоциклом и иномаркой. Тогда 54-летний водитель автомобиля Toyota, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, который ехал по встречной полосе.