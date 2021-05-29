В Краснодаре мотоциклист врезался в трамвай и погиб

ДТП с участием мотоцикла и трамвая произошло в Краснодаре 29 мая

О том, что мотоциклист врезался в трамвай на пересечении улиц Базовской и Гоголя сообщили в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». Очевидцы рассказали, что он ехал «на дыбах» и не пропустил общественный транспорт.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру рассказали, что 27-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался в сторону улицы Ленина и проигнорировал знак остановки на нерегулируемом перекрёстке.