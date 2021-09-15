В Краснодаре семиклассник выпрыгнул из окна школы с другом, чтобы не сидеть на уроках, и сломал ногу

Краснодарский край

Распечатать

13-летние подростки в Краснодаре выпрыгнули из окна школы, чтобы сбежать с уроков

В школе № 11 Краснодара 14 сентября двое семиклассников выпрыгнули из окна школы. Как подростки рассказали в полиции, сделали они это, чтобы не сидеть на уроках.

Как сообщили в УМВД Краснодара порталу Юга.ру 15 сентября, один из школьников сломал ногу. Спрыгнули они со второго этажа. По факту случившегося полиция проводит проверку. На учете дети не состояли.

Ранее Юга.ру писали, что в Усть-Лабинске будут судить 17-летнего подростка за вымогательство денег у директора школы. Он начал в мессенджере переписку с директором школы и заявил, что знает о хищениях из бюджета учреждения. За свое молчание школьник потребовал 30 тыс. рублей. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Дети Краснодар Происшествия Школа

Новости

В Дмитриевском сквере Краснодара опять что-то сломалось. На этот раз качели
Год назад в центре Краснодара решили отреставрировать пять исторических зданий. И как успехи?
В Краснодаре семиклассник выпрыгнул из окна школы с другом, чтобы не сидеть на уроках, и сломал ногу
В Анапе людей ожидает «Киношок»
Кубанский активист эмигрировал из России после угроз со стороны властей
В Сочи пройдет фестиваль воздушных шаров

Лента новостей

В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами решили пожаловаться в прокуратуру из‑за проблем с ГИБДД
Вчера, 22:56
В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами решили пожаловаться в прокуратуру из‑за проблем с ГИБДД
Вечерние огни родельбана, прозрачный мост над пропастью
Вчера, 18:41 Партнерский
Вечерние огни родельбана, прозрачный мост над пропастью
И другие причины поехать в горы Сочи осенью
Выборы 17-19 сентября 2021
13 сентября, 15:27
Выборы 17-19 сентября 2021
Кого мы выбираем и как лучше это сделать

Реклама на портале