В Краснодаре семиклассник выпрыгнул из окна школы с другом, чтобы не сидеть на уроках, и сломал ногу
13-летние подростки в Краснодаре выпрыгнули из окна школы, чтобы сбежать с уроков
В школе № 11 Краснодара 14 сентября двое семиклассников выпрыгнули из окна школы. Как подростки рассказали в полиции, сделали они это, чтобы не сидеть на уроках.
Как сообщили в УМВД Краснодара порталу Юга.ру 15 сентября, один из школьников сломал ногу. Спрыгнули они со второго этажа. По факту случившегося полиция проводит проверку. На учете дети не состояли.
Ранее Юга.ру писали, что в Усть-Лабинске будут судить 17-летнего подростка за вымогательство денег у директора школы. Он начал в мессенджере переписку с директором школы и заявил, что знает о хищениях из бюджета учреждения. За свое молчание школьник потребовал 30 тыс. рублей. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.