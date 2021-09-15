В Краснодаре семиклассник выпрыгнул из окна школы с другом, чтобы не сидеть на уроках, и сломал ногу

13-летние подростки в Краснодаре выпрыгнули из окна школы, чтобы сбежать с уроков

В школе № 11 Краснодара 14 сентября двое семиклассников выпрыгнули из окна школы. Как подростки рассказали в полиции, сделали они это, чтобы не сидеть на уроках.

Как сообщили в УМВД Краснодара порталу Юга.ру 15 сентября, один из школьников сломал ногу. Спрыгнули они со второго этажа. По факту случившегося полиция проводит проверку. На учете дети не состояли.