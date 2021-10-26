Курорт «Роза Хутор» запустил программу развлечений в межсезонье

С 8 ноября по 15 декабря гости смогут недорого отдохнуть на курорте «Роза Хутор» по программе «Осень на высоте»

Курорт «Роза Хутор» предложил гостям развлекательную программу «Осень на высоте» в период между летним и зимним сезонами. С 8 ноября по 15 декабря главной событийной площадкой курорта станет Горный парк 1600, куда можно подняться из Роза Долины по канатной дороге «Стрела». Это одна из самых длинных канатных дорог в Европе — ее длина составляет почти 4 км. Чтобы попасть в Горный парк 1600, нужно купить прогулочный билет (взрослый стоит 1 тыс. 450 рублей, детский — 900 рублей). «Поздняя осень в горах красива: яркая листва, живописные облака, первый снег и лучи солнца сменяют друг друга. Хорошая погода для неспешных прогулок и созерцания. Цены на отели сейчас самые демократичные, и мы подготовили разнообразные развлечения для гостей», — рассказал директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

В Горном парке 1600 расположено два тоннеля. В одном гости увидят 15-минутное лазерное шоу, посвященное флоре и фауне Кавказского биосферного заповедника и величественным горным хребтам. В другом — морское граффити, дополненное голосами обитателей океанских глубин. Также на территории Горного парка представят выставку образцов горной техники. Гости курорта смогут увидеть ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый «вельвет», мобильную и стационарную снежные пушки и другую спецтехнику. Согреться после прогулки поможет ресторан «Балаган» с из меню горячих напитков и блюд. Из ресторана можно выйти прямо на открытую террасу — полюбоваться горными пейзажами.