Курорт «Роза Хутор» запустил программу развлечений в межсезонье

Краснодарский край

Распечатать

С 8 ноября по 15 декабря гости смогут недорого отдохнуть на курорте «Роза Хутор» по программе «Осень на высоте»

Курорт «Роза Хутор» предложил гостям развлекательную программу «Осень на высоте» в период между летним и зимним сезонами.

С 8 ноября по 15 декабря главной событийной площадкой курорта станет Горный парк 1600, куда можно подняться из Роза Долины по канатной дороге «Стрела». Это одна из самых длинных канатных дорог в Европе — ее длина составляет почти 4 км. Чтобы попасть в Горный парк 1600, нужно купить прогулочный билет (взрослый стоит 1 тыс. 450 рублей, детский — 900 рублей).

«Поздняя осень в горах красива: яркая листва, живописные облака, первый снег и лучи солнца сменяют друг друга. Хорошая погода для неспешных прогулок и созерцания. Цены на отели сейчас самые демократичные, и мы подготовили разнообразные развлечения для гостей», — рассказал директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

В Горном парке 1600 расположено два тоннеля. В одном гости увидят 15-минутное лазерное шоу, посвященное флоре и фауне Кавказского биосферного заповедника и величественным горным хребтам. В другом — морское граффити, дополненное голосами обитателей океанских глубин.

Также на территории Горного парка представят выставку образцов горной техники. Гости курорта смогут увидеть ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый «вельвет», мобильную и стационарную снежные пушки и другую спецтехнику.

Согреться после прогулки поможет ресторан «Балаган» с из меню горячих напитков и блюд. Из ресторана можно выйти прямо на открытую террасу — полюбоваться горными пейзажами.

Читайте также:

В Горном парке установлены мачты с красочными молитвенными буддийскими флагами, предназначенными для благословения местности и защиты от зла — создатели вдохновлялись тибетскими монастырями. На фоне флагов и гор можно сделать красивые фотографии, потом пройтись по лабиринтам из камней и ударить в гонг.

В программе «Осень на высоте» участвуют кафе и рестораны курорта, Музей археологии, этнопарк «Моя Россия».

На курорте «Роза Хутор» действуют все правила по профилактике Covid-19, принятые в регионе. Гостям напоминают про необходимость социальной дистанции и соблюдение масочного режима. Для заселения необходимы QR-код о вакцинации, справка о перенесенной болезни или ПЦР-тест. В отелях проводят термометрию; кабины подъемников, кассы, помещения обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Курорты и туризм отдых Роза Хутор

Новости

На Кубани вынесли приговор матери годовалого мальчика и её сожителю. Они избили до смерти ребёнка из-за плача
В Краснодаре открылась бесплатная фотовыставка про столицу Кубани
Как могло бы выглядеть здание Краснодарского цирка? Выяснили СМИ
Где в Краснодаре появятся новые ливневки? Ответили чиновники
В Краснодаре ночью мужчина бегал с топором по улице
В детсады и школы Адыгеи после каникул пустят детей только привитых родителей

Лента новостей

Как могло бы выглядеть здание Краснодарского цирка? Выяснили СМИ
Сегодня, 13:36
Как могло бы выглядеть здание Краснодарского цирка? Выяснили СМИ
Терапевты металла
Вчера, 09:00 Партнерский
Терапевты металла
Как работает лаборатория неразрушающего контроля на нефтезаводе в Туапсе
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
22 октября, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре

Реклама на сайте