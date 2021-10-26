В Краснодаре ночью мужчина бегал с топором по улице

В ночь на 26 октября в Краснодаре на улице Евгении Жигуленко мужчина с топором бегал за парнем между машин. Происходящее сняли на камеру очевидцы и выложили в соцсети.

«Мужчина без майки, с татуировкой на груди, с топором бегает возле машин — одну, кстати, ударил чисто случайно, равновесие не удержал в таком состоянии. Бегает за пацаном в белой майке, кидается на него с топором! Время 2 часа ночи! В полицию сообщили, но людям свойственно исчезать, когда говорят, что вызовут полицию. Вот и оно скрылось в сторону Музыкального района», — написал автор поста.