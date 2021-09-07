В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

Краснодарский край

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В полиции 7 сентября рассказали подробности конфликта со стрельбой, который случился в Краснодаре два дня назад

Инцидент произошел 5 сентября на улице Российской, 267/3. Видео массовой драки поделился кто-то из краснодарцев в телеграм-канале «ЧП Краснодар». Очевидец заснял, как мужчины ругаются, затем один из них начинает бить других пистолетом, а после — стреляет.

«В ходе массовой потасовки группа людей пыталась выяснить, куда подевался денежный долг, во время драки среди участников конфликта бегал неизвестный в желтой майке, который сперва ударил человека со спины, потом того, кого держат, а после и вовсе лежащего на земле представителя вражеской группировки. Полиция предпочла не вмешиваться», — написал автор видео.

В пресс-службе УМВД Краснодара 7 сентября порталу Юга.ру сообщили, что в полицию сообщение о массовой драке поступило около 13:40. На место выехали сотрудники ППС.

По прибытии полицейские задержали двух участников драки: 33-летнего краснодарца и 44-летнего жителя Чечни. Они рассказали, что произошла словесная перепалка с неизвестным мужчиной, который впоследствии скрылся. Конфликт удалось решить мирным путем.

Драки Краснодар Полиция Стрельба

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