В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

В полиции 7 сентября рассказали подробности конфликта со стрельбой, который случился в Краснодаре два дня назад

Инцидент произошел 5 сентября на улице Российской, 267/3. Видео массовой драки поделился кто-то из краснодарцев в телеграм-канале «ЧП Краснодар». Очевидец заснял, как мужчины ругаются, затем один из них начинает бить других пистолетом, а после — стреляет.

«В ходе массовой потасовки группа людей пыталась выяснить, куда подевался денежный долг, во время драки среди участников конфликта бегал неизвестный в желтой майке, который сперва ударил человека со спины, потом того, кого держат, а после и вовсе лежащего на земле представителя вражеской группировки. Полиция предпочла не вмешиваться», — написал автор видео.