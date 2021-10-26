В детсады и школы Адыгеи после каникул пустят детей только привитых родителей
В детсадах и школах Адыгеи для очного обучения сформируют COVID-free группы
В инстаграме администрации Майкопского района сообщили, что с начала учебного года коронавирусом заболели 49 детей, а на карантин закрыли 43 класса. Там отметили, что дети заражаются от родителей, переносят болезнь бессимптомно и продолжают цепочку заболевания.
Из-за этого оперштаб района принял решение с 8 ноября в детских садах и школах сформировать для очного посещения специальные группы. В них будут входить дети, чьи родители и члены семьи привились от коронавируса.
«Просим родителей и членов их семей до окончания каникул предоставить в свою образовательную организацию QR-код о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад заболевании или отрицательный ПЦР-тест вместе со справкой о медотводе», — сказано в документе.
В оперштабе сказали, что обращение вызвано многочисленными просьбами от самих родителей и такое решение приняли, чтобы процесс обучения был безопасным и непрерывным. Отметим, что комментарии под этой публикацией отключили.
Напомним, с 25 октября в Адыгее ввели новые ограничения. Теперь для посещения общепита, спортивных и развлекательных учреждений нужно предъявить QR-код о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест при наличии справки о медотводе.