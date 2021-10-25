В Краснодаре пройдет фестиваль короткометражного кино

Краснодарский край

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В краснодарском ЦСИ «Типография» 28 октября стартует международный фестиваль короткометражного кино shnit

Зрителям покажут программы Sunny Blue, Heavy Orange, Midnight Yellow и Dramatic Green.

28 октября с 20:00 можно будет увидеть ленты о переписке заключенных; историю отношений сына со своим пожилым отцом; о мужчине, мечтающем стать профессиональным акушером; комедийную зарисовку о библиотекарше; драму о домашнем насилии; хоррор о двух упрямых политиках.

29 октября в это же время начнется программа Heavy Orange. В нее вошли истории о мире любовных контрактов; о старом матадоре, который вынужден зарабатывать фотографиями с российскими туристами; о штаб-квартире Mercedes-Benz.

В подборку Midnight Yellow, которую представят 30 октября в 20:00, включили фильм о молодом акушере, анимацию о послеродовой депрессии, историю об обретении подростком собственного голоса.

Завершит фестиваль программа Dramatic Green, которая начнется 31 октября в 18:00. Зрители смогут увидеть короткометражки о бездомной девушке, о стареющем тореадоре, о нарушении принципа согласия и другие.

Согласно антиковидным мерам, которые вводятся на Кубани с 25 октября, на входе в «Типографию» будут проверять QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты.

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