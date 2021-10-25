В Краснодаре пересадят кожу девочке из США с родимым пятном на лице

И снова в Краснодаре прооперируют Луну Феннер из США. На этот раз ей сделают пересадку кожи

Напомним, девочка по имени Луна из США нуждалась в лечении меланоцитарного невуса — большого родимого пятна на лице. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Пятно заняло почти все лицо девочки. Врачи из Бостона после осмотра пришли к выводу, что для его лечения потребуется более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения.

За лечение девочки взялся краснодарский хирург Павел Попов. Первый раз Кэрол Феннер с дочерью Луной прилетели в Краснодар в сентябре 2019 года. Затем они посетили кубанскую столицу в сентябре 2020 года. Тогда Луне удалили родимое пятно на левой щеке. В октябре 2021 года ей сделали последнюю операцию по удалению пятна.

Мама девочки Кэрол Феннер рассказала в инстаграме, что после последней операции у них выдались трудные дни. Девочку пришлось отвести к врачу, потому что она просыпалась со склеенными глазами и не могла их открыть самостоятельно.

Сейчас Луна чувствует себя хорошо, и сегодня, 25 октября, в 15:00 ее ждет очередная операция. Девочке проведут операцию по пересадке кожи.