На Кубани понедельник будет дождливым

Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какая погода ждет кубанцев 25 октября

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 25 октября осадков не ожидается, днем будет облачно. Температура воздуха прогреется до 10 °С. К вечеру похолодает до 8 °С, а ночью до 3 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю дождь, в отдельных районах пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем 5-10 °С, ночью 3-8 °С. В юго-восточных предгорьях ночью до -1 °С.

В горах облачно с прояснениями. Местами дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью и утром местами налипание мокрого снега. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 0-5 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Временами дождь, вечером местами сильный. Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 8-13 °С.

Напомним, на территории Кубани действуют пять экстренных предупреждений из-за плохой погоды. Ожидаются сильные дожди, местами вода в реках достигнет неблагоприятных отметок.

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