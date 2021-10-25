На Кубани понедельник будет дождливым

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 25 октября осадков не ожидается, днем будет облачно. Температура воздуха прогреется до 10 °С. К вечеру похолодает до 8 °С, а ночью до 3 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю дождь, в отдельных районах пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем 5-10 °С, ночью 3-8 °С. В юго-восточных предгорьях ночью до -1 °С.

В горах облачно с прояснениями. Местами дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью и утром местами налипание мокрого снега. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 0-5 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Временами дождь, вечером местами сильный. Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 8-13 °С.