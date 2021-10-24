На Кубани объявили пять экстренных предупреждений

В МЧС объявили сразу пять экстренных предупреждений на территории Краснодарского края

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что 24-25 октября на территории Кубани ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В горных и предгорных районах выпадет мокрый снег.

На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Мостовской, Лабинский, Отрадненский, Апшеронский, Курганинский районы), на юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, Крымский районы, Горячий Ключ) реках республики Адыгея и Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Над Черным морем на участке от Магри до Сочи имеется вероятность формирования смерчей. Также ожидается сильный ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с и возрастает риск схода селевых потоков.

Кроме того, в 16 муниципалитетах (Белореченский, Апшеронский, Новокубанский, Успенский, Курганинский, Отрадненский, Лабинский, Каневской, Кущевский, Крыловский, Белоглинский, Новопокровский, Павловский, Тихорецкий, Выселковский районы и Армавир) действует предупреждение по высокой пожароопасности.