В Краснодаре начали реконструкцию Дома кубанской журналистики. Там будет музей и редакции региональных СМИ

22 октября власти Кубани сообщили о начале работ по восстановлению исторического здания в Краснодаре

В 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о планах разместить в историческом центре Краснодара Дом журналистики. Предполагалось, что в здании будут находиться редакции региональных СМИ и музей журналистики.

В марте этого года власти Кубани рассказали, что планируется реконструкция краснодарского Дома кубанской журналистики на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской. Здание построили более 100 лет назад и долгое время оно находилось в аварийном состоянии.

Тогда же в марте провели аварийно-спасательные работы, чтобы укрепить здание, усилили фундамент и перекрытия в подвале, окна и двери.

Руководитель департамента информационной политики Галина Жукова рассказала, что на первом этаже будет зал для пресс-конференций, два выставочных зала музея кубанской журналистики и кафе. На верхних этажах разместятся офисные помещения, в которые хотят перевести часть редакций.

«Нам предложили интересный дизайн-проект с открытыми современными пространствами. На Юге России такого объекта у журналистов еще нет», — заявила Галина Жукова.

22 октября в администрации Краснодарского края рассказали о продвижении работ. Проект реконструкции включает в себя реставрацию главного фасада здания, кровли, отделку помещений, обновление окон и дверей, внутренних инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

Основные строительно-монтажные работы планируют завершить в 2022 году.