Билайн запустил для жителей Краснодарского края новый тариф-конструктор

Оператор билайн запустил новый тариф «Твоё решение», который абоненты смогут настроить под себя

Новый тариф-конструктор «Твоё решение» дает возможность самостоятельно выбрать подходящий пакет минут и гигабайт. В абонентскую плату включены безлимитные мессенджеры, сервис билайн ТВ с 20 каналами, которые доступны для просмотра на смартфонах.

Абонент, подключивший тариф «Твоё решение», сможет в любой момент изменить пакет минут и гигабайт в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. После этого изменится размер абонетсткой платы и начнется новый расчетный период.

«Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия», — заявила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна Светлана Кирсанова.