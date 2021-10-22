Билайн запустил для жителей Краснодарского края новый тариф-конструктор
Оператор билайн запустил новый тариф «Твоё решение», который абоненты смогут настроить под себя
Новый тариф-конструктор «Твоё решение» дает возможность самостоятельно выбрать подходящий пакет минут и гигабайт. В абонентскую плату включены безлимитные мессенджеры, сервис билайн ТВ с 20 каналами, которые доступны для просмотра на смартфонах.
Абонент, подключивший тариф «Твоё решение», сможет в любой момент изменить пакет минут и гигабайт в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. После этого изменится размер абонетсткой платы и начнется новый расчетный период.
«Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия», — заявила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна Светлана Кирсанова.
Управлять тарифом можно с помощью мобильного приложения. После обновления бренда оно называется не «Мой Билайн», а билайн. В Google Play уже доступна версия для Android, а версия для iOS появится в App Store в ближайшее время.
Все подробности о тарифных планах и условиях можно узнать на сайте оператора.