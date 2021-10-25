На канале «ЧЕ!» выйдет новый сезон реалити-шоу «Опасные связи»

«Опасные связи» — это реалити для тех, кто подозревает партнера в измене. Герой или героиня обращается к ведущим — Дмитрию Рыбину и Денису Гребенюку, чтобы те провели независимое расследование и выяснили правду. Они или снимают все обвинения, или предоставляют доказательства неверности — видео с камер наблюдения и материалы слежки. Что делать дальше, решает жертва обмана.

Двойные предательства, бурные примирения, неочевидные соблазны и любовники-экстремалы — всё это создатели «Опасных связей» пообещали поклонникам шоу. Премьера нового сезона состоится 25 октября на канале «ЧЕ!».

Ведущие признались, что за время съемок, расследований и знакомства с пикантными сюжетами так и не привыкли к изощренности изменников.

«Каждый раз удивляюсь, как в первый. И постоянно эта глупая надежда, что зря хорошего человека подозреваем. Во время съемок нового сезона даже был один эпизод, когда факт неверности всё никак не подтверждался. И у меня, знаете, даже сомнений не возникало в том, что человек невиновен. Естественно, потом его застукали!» — поделился Рыбин.

Новые выпуски откровенного реалити ждут зрителей по будням в 23:00 только на «ЧЕ!».