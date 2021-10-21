В Краснодаре расселят жителей 12 аварийных домов
21 октября власти Краснодара рассказали, из каких аварийных домов расселят жильцов
Юга.ру писали о планах администрации Краснодара по расселению жильцов из аварийных домов. На прошлой неделе в мэрии рассказали, что до конца этого года демонтируют восемь ветхих зданий.
21 октября власти Краснодара рассказали, что в городской бюджет поступили средства для переселения жителей аварийных домов.
«Выделены субсидии на переселение жителей из аварийного жилищного фонда Краснодара — это 214 млн 300 тыс. руб. Из них 139 млн 553 тыс. руб. — из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 74 млн 746 тыс. руб. — из средств краевого бюджета», — сказал директор департамента финансов Александр Чулков.
В 2021 году в Краснодаре планируют расселить 23 аварийных дома. Сейчас власти займутся расселением 12 домов по следующим адрес:
- улица Базовская, 35, литер, А;
- 2-й проезд Стасова, 47, литер, А;
- улица Леваневского, 4/2, литер, А;
- улица Молодежная, 5, литер З;
- улица Лузана, 9, литер, А;
- улица Садовая, 216, литер, А;
- улица Лузана, 5, литер О;
- 2-й проезд Гаражный, 1, литер, А;
- улица Стасова, 31, литер, А;
- улица Воронежская, 46, литер Б;
- улица Будённого, 155, литеры Б, В, Е;
- улица Седина, 3, литер А.
С собственниками квартир в шести домах заключили соглашения об изъятии недвижимости. Идет закупка 26 квартир для жильцов.
Напомним, в июле в Краснодаре расселили жильцов самого большого аварийного дома в городе.