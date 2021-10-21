Краснодарцам предложили сдать ненужную технику, бумагу и пластик на переработку

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 октября будет работать мобильный пункт по сбору вторсырья — пластика, полиэтилена, техники, бумаги, металла и пленки

Сначала его развернут на аллее по улице Котлярова. Там экоактивисты будут работать с 12:00 до 14:00. Затем они переедут на Платановый бульвар, в район дома по улице Чекистов, 24/1. Здесь сдать вторсырье (важно — чистое и сухое) на переработку можно будет с 15:00 до 17:00. Его нужно предварительно рассортировать по фракциям.

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Ранее мы рассказывали, как четыре человека из Краснодара и Ростова поделились личным опытом и лайфхаками жизни в концепции «ноль отходов». Позже наш редактор участвовала в международной экологической акции «Июль без пластика», отказавшись от 10 одноразовых или пластиковых предметов.

Краснодар Экология

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