«Это позор не только потому, что вы украли персонажа для коммерческого использования, но и потому, что сделали это отвратительно бездарно», — подчеркнул художник.

18 октября художник из Санкт-Петербурга Виталий Терлецкий опубликовал в своем твиттере пост, где обвинил сеть «Магнит» в плагиате. Мужчина считает, что «Магнит» украл персонажа из комикса «Продукты 24», который Терлецкий создал совместно с художником Артемом Бизяевым.

Привет, @magnitretail , если вы хотели замутить коллаборацию по нашему с @ArtemBizyaev комиксу, то мы всегда открыты к сотрудничеству, а это позор, не только потому, что вы украли персонажа для коммерческого использования, но и потому, что сделали это отвратительно бездарно. pic.twitter.com/ofdd1bC1iX

Терлецкий имеет в виду изображение робота, которое появилось в инстаграм-аккаунте «Магнита» 18 октября. На рисунке изображен робот с эмблемой сети и горшками с зеленью. Таким образом «Магнит» представил свою вертикальную теплицу Vertical Field в Краснодаре, которая позволяет экологично выращивать шпинат, базилик и листья салата.

После того как Терлецкий обвинил «Магнит» в плагиате, представители сети ответили, что вдохновлялись фильмом «Трансформеры» и «ничего плагиатить не хотели». Художнику даже предложили удалить пост в инстаграме, чтобы избежать конфликта. Терлецкий ответил, что лучше всего было бы признать ошибку, извиниться и предложить компенсацию.

Позже в твиттер-аккаунте «Магнита» признали, что вдохновлялись комиксом Терлецкого и Бизяева «Продукты 24». Это сообщение дописали и в публикации инстаграма.

«Мы сделали свою версию, содержащую схожие элементы с рисунками коллег, но точно не хотели никого обидеть! Ребята топовые и делают крутейший контент», — написали представители сети.

20 октября в пресс-службе «Магнита» рассказали Юга.ру, что робота нарисовали, чтобы проиллюстрировать запуск вертикальной теплицы. При создании персонажа вдохновлялись российскими и зарубежными работами.

«Нам жаль, что Виталий Терлецкий посчитал нашу «теплицу-трансформер» копией своего робота. Мы как минимум не хотели обидеть талантливых художников и уж точно не думали нарушать их авторские права, к которым мы относимся с большим уважением», — прокомментировал пресс-секретарь сети.

Сам Терлецкий в беседе с Юга.ру сообщил, что «вопрос исчерпан» и на данный момент у него нет претензий к «Магниту».