В Краснодаре на парковке «Магнита» открылась первая городская ферма

«Магнит» открыл в Краснодаре первую вертикальную теплицу. Зелень будет попадать на прилавки через пять минут после сбора урожая

Первая вертикальная теплица от израильской компании Vertical Field открылась на парковке магазина на улице Солнечной, 18/3.

Это почвенная мобильная платформа, состоящая из модульных грядок с интеллектуальными датчиками. При необходимости конструкцию могут установить и внутри магазина.

Как объяснили в пресс-службе «Магнита», такая теплица исключает затраты на доставку продукции и обеспечивает стабильные круглогодичные поставки зелени без сезонных ограничений.

На городской ферме растет маслянистый зеленый салат, дуболистный зеленый салат, шпинат и базилик. Время созревания — около 20 дней. Затем собранная зелень будет напрямую поступать в суперстор.

Планируется, что от момента сбора урожая до попадания на прилавки пройдет всего пять минут. Собирать урожай будут раз в два-три дня.