«Будто был в какой-то дыре». Российский миллиардер пожаловался на пляжи Сочи
В интервью российский миллиардер Игорь Рыбаков раскритиковал отдых в Сочи
18 октября в социальных сетях распространился видео фрагмент из интервью с российским миллиардером Игорем Рыбаковым. У предпринимателя попросили выбрать между отдыхом в Сочи и Турции.
Рыбаков ответил, что во время прошлого визита на черноморский курорт у него остались не самые приятные впечатления и ему показалось, что он побывал не в курорте, а в «какой-то дыре».
«Там как будто бы стройка идет. Этот черный песок. Я не понимаю, это какое-то несчастье», — сказал Рыбаков.
Кто такой Игорь Рыбаков?
Игорь Рыбаков родился в 1972 году в Магнитогорске. Окончил среднюю школу с углубленным изучением математики и заочную физико-техническую школу при Московском физико-техническом институте МФТИ. Окончил МФТИ по специальности инженер-физик.
На третьем курсе основал компанию «Технониколь» по производству строительных материалов.
Рыбаков занимает 70-е место в рейтинге Forbes. На 2021 год его состояние оценивалось в 2 млрд долларов.