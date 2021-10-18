«Будто был в какой-то дыре». Российский миллиардер пожаловался на пляжи Сочи

18 октября в социальных сетях распространился видео фрагмент из интервью с российским миллиардером Игорем Рыбаковым. У предпринимателя попросили выбрать между отдыхом в Сочи и Турции.

Рыбаков ответил, что во время прошлого визита на черноморский курорт у него остались не самые приятные впечатления и ему показалось, что он побывал не в курорте, а в «какой-то дыре».

«Там как будто бы стройка идет. Этот черный песок. Я не понимаю, это какое-то несчастье», — сказал Рыбаков.