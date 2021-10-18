На Кубани задержали третьего сбежавшего пациента краснодарской психбольницы. Он попался на краже велосипеда

18 октября в Курганинске полицейские совместно с Росгвардией задержали последнего сбежавшего пациента из краснодарской психбольницы

Напомним, 13 октября из краснодарской психиатрической больницы №1 сбежали трое пациентов. Двое беглецов имеют судимость: один за кражу, другой — за особо тяжкое преступление. Сбежавшие — 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчу и 40-летний Александр Стешенко. Последний был осужден за убийство, но суд заменил ему тюремный срок на принудительное лечение.

Двоих беглецов задержали в тот же день, но Стешенко не могли найти. СМИ сообщили, что после случившегося главврач больницы Елена Бойко покинула пост.

18 октября стало известно, что полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали последнего сбежавшего. 40-летнего пациента нашли в Курганинске после того, как он украл велосипед.

Установлено, что мужчина приехал в Курганинск на попутном транспорте, а похищенный велосипед хотел продать. Пациента доставили в полицию, а в ближайшее время вернут в психбольницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.