Из краснодарской психбольницы сбежали пациенты с судимостью, а затем уволилась главврач. Рассказываем, что произошло

Краснодарский край

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В Краснодаре из психбольницы сбежали трое пациентов. Затем уволилась главврач. Собрали, что об этом известно

Что случилось? 13 октября в пресс-службе УВД по Краснодару сообщили, что из психиатрической больницы №1 сбежали трое пациентов. Среди беглецов двое имеют судимость: один за кражу, другой —  за особо тяжкое преступление. Установлено, что мужчины сбежали через окно, перепилив оконную решетку.

В телеграм-канале «Shot» написали, что сбежавшие — 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчу и 40-летний Александр Стешенко. Последний был осужден за убийство, но суд заменил ему тюремный срок на принудительное лечение. Кроме того, Стешенко уже сбегал из лечебницы домой в станицу Константиновскую.

На записи с камер видеонаблюдения, которую опубликовали в телеграме, видно, как мужчины сначала выпрыгивают из окна, а затем перелезают через забор.

Где они сейчас? Двоих беглецов задержали в тот же день. Одного, ранее судимого за кражу, полицейские поймали в поселке Яблоновском по месту жительства. Второго, 25-летнего сбежавшего, задержали в поселке Знаменском, он судимости не имеет. На свободе остался еще один мужчина.

Что происходит в больнице? «Комсомольская правда» сообщила, что после случившегося главврач больницы Елена Бойко покинула пост. Её секретарь сказал, что 14 октября у Бойко был последний рабочий день. В пресс-службе регионального минздрава порталу Юга.ру 15 октября сообщили, что в ведомстве проводится служебная проверка и ситуацию пока не комментируют.

Отметим, что на сайте больницы 15 октября Елена Бойко еще числится главным врачом.

Краснодар Полиция

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