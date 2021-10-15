Из краснодарской психбольницы сбежали пациенты с судимостью, а затем уволилась главврач. Рассказываем, что произошло

В Краснодаре из психбольницы сбежали трое пациентов. Затем уволилась главврач. Собрали, что об этом известно

Что случилось? 13 октября в пресс-службе УВД по Краснодару сообщили, что из психиатрической больницы №1 сбежали трое пациентов. Среди беглецов двое имеют судимость: один за кражу, другой — за особо тяжкое преступление. Установлено, что мужчины сбежали через окно, перепилив оконную решетку.

В телеграм-канале «Shot» написали, что сбежавшие — 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчу и 40-летний Александр Стешенко. Последний был осужден за убийство, но суд заменил ему тюремный срок на принудительное лечение. Кроме того, Стешенко уже сбегал из лечебницы домой в станицу Константиновскую.

На записи с камер видеонаблюдения, которую опубликовали в телеграме, видно, как мужчины сначала выпрыгивают из окна, а затем перелезают через забор.