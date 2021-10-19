В Усть-Лабинске пройдет фестиваль казачьей культуры
22–24 октября в Усть-Лабинском районе пройдет крупнейший в стране фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»
22–24 октября в Усть-Лабинске пройдет первый на Кубани фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость». Фестиваль организовал фонд «Вольное Дело» (основатель — Олег Дерипаска) как заключительную часть онлайн-конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость».
В программе больше 100 мероприятий, где желающие смогут познакомиться с историей казачества, фольклором, кулинарными и ремесленными традициями, погрузиться в казачий быт.
В пятницу фестиваль откроют праздничные шествия с песнями и танцами на улицах Усть-Лабинска. Центр города превратится в интерактивную музыкальную площадку — на площадях и перекрестках выступят лучшие народные коллективы Краснодарского края. Ансамбль «Криница» исполнит специальную песенную программу и проведет открытый концерт в городском сквере.
На выходные фестиваль переместится в хутор Аргатов, где гости услышат старинные песни, смогут спеть и станцевать с профессиональными артистами. И познакомиться с казачьими обрядами, среди которых проводы на службу, подготовка приданого и выкуп невесты.
Кубанское казачье войско продемонстрирует искусство владения шашкой. На выставке оружия можно будет увидеть 200-летние сабли и кинжалы, использованные в боях.
Лекторий фестиваля соберет лучших специалистов по истории и культуре казачества. Проверить знания после лекций помогут квесты и викторины с ценными призами.
В ремесленных мастерских гостей научат работать на гончарном круге, ткать народные узоры, ковать подковы и делать из соломы традиционных кукол. Для детей подготовили игровую программу из традиционных казачьих забав.
Одно из главных мероприятий фестиваля — гастрономическая ярмарка. Ее курирует Андрей Матюха, самый титулованный шеф-повар юга России. Он предложит посетителям попробовать традиционные блюда казачьей кухни в современной интерпретации и проведет серию мастер-классов по приготовлению полезной еды из местных продуктов. А еще сразится на кухне с аргатовскими хозяйками — на турнире выяснят, кто лучше готовит борщ, пироги и вареники. Комментировать соревнование позвали Святослава Касавченко. Он расскажет об исторических особенностях казачьих застолий.
Фестиваль завершится ярким гала-концертом, на котором выступят победители конкурса «Александровская крепость» и приглашенные звезды.
До площадки фестиваля в Аргатове каждый час будут ходить автобусы из Краснодара и Усть-Лабинска.
Подробности о фестивале и конкурсе «Александровская крепость» можно узнать на сайте.