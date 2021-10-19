В Усть-Лабинске пройдет фестиваль казачьей культуры

В программе больше 100 мероприятий, где желающие смогут познакомиться с историей казачества, фольклором, кулинарными и ремесленными традициями, погрузиться в казачий быт.

22–24 октября в Усть-Лабинске пройдет первый на Кубани фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость». Фестиваль организовал фонд «Вольное Дело» (основатель — Олег Дерипаска) как заключительную часть онлайн-конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость».

В пятницу фестиваль откроют праздничные шествия с песнями и танцами на улицах Усть-Лабинска. Центр города превратится в интерактивную музыкальную площадку — на площадях и перекрестках выступят лучшие народные коллективы Краснодарского края. Ансамбль «Криница» исполнит специальную песенную программу и проведет открытый концерт в городском сквере.

На выходные фестиваль переместится в хутор Аргатов, где гости услышат старинные песни, смогут спеть и станцевать с профессиональными артистами. И познакомиться с казачьими обрядами, среди которых проводы на службу, подготовка приданого и выкуп невесты.

Кубанское казачье войско продемонстрирует искусство владения шашкой. На выставке оружия можно будет увидеть 200-летние сабли и кинжалы, использованные в боях.