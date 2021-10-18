В Новороссийске вторую неделю проблемы с отоплением. А 18 октября стало известно, что вице-мэр по вопросам ЖКХ решил уволиться

Когда всё началось? 8 октября мэр Новороссийска Игорь Дяченко написал в своем инстаграме, что в городе срывается начало отопительного сезона. Включить отопление должны были накануне, но тепло поступило лишь в некоторые дома. Некоторые компании не хотели включать отопление до 18 октября, ссылаясь высокую среднесуточную температуру воздуха. На утро 8 октября батареи потеплели в 293 многоэтажках, шести школах (из 35), 14 больницах (из 25) и 27 детсадах (из 57). Как оказалось, отопление не включили вовремя в том числе из-за долга АО «АТЭК» перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». По этой причине без газа остались 40 котельных Новороссийска. Дяченко сказал, что мэрия готовит иск к «АТЭК».

Что было дальше? 9 октября мэр Новороссийска сообщил о запуске этих 40 котельных. По его словам, вопрос с «Газпромом» удалось урегулировать, и за сутки отопление получили еще около 100 многоэтажек. На 12 октября батареи были холодными в порядка 200 многоквартирных домах, восьми детсадах и десяти школах. Спустя три дня на совещание в мэрию пригласили представителей «АТЭК». А 14 октября в компанию передали документы о возбуждении исполнительного производства по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда или иного судебного акта) за неисполнение постановления о начале отопительного сезона. Представили «АТЭК» заявили, что подают тепло в полном объеме, но не все управляющие компании готовы его принять из-за различных обстоятельств. Кто-то не готов технически, а кто-то отказывается включать отопление из-за плюсовой температуры.