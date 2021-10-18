В Краснодаре покажут документальные фильмы о новой культуре

В краснодарском ЦСИ «Типография» с 19 по 24 октября будут показывать документальные фильмы о музыке и новой культуре в рамках международного фестиваля Beat Film Festiva

19 октября в 20:00 начнется фильм «Моби» про американского диджея, певца, композитора и мультиинструменталиста. В документальной ленте музыкант через диалоги с психотерапевтом, собакой, Дэвидом Линчем и многими другими рассказывает о своей жизни. Регистрация на показ по ссылке. Фильм идет на английском языке с русскими субтитрами.

20 октября в 20:00 покажут отечественную ленту «Лепота». В киноальманах собрали всю история русской визуальной культуры — от появления кириллицы и народных промыслов до конструктивизма, советского DIY и метамодерна, изложенную современными российскими дизайнерами.

21 октября в 20:00 зрители смогут увидеть картину «Майкл и его Джорданы». Режиссер Йеми Бамиро снял фильм о самых знаменитых именных кроссовках и маркетинговой авантюре знаменитого баскетболиста и спортивного бренда Nike. Лента демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

22 октября покажут сразу два фильма. В 19:00 начнется документалка «В поиске». Совершенно разные люди рассказывают о своем опыте поиска любви цифровыми методами. В 21:00 стартует лента «Лоран Гарнье. Электрошок» об истории танцевальной музыки со слов знаменитого диджея. Фильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами.

23 октября в 19:00 начнется лента «Шрамы Али Булалы» об известном скейтере нулевых. В этот же день в 21:15 — покажут отечественный гибридный фильм о скейтерах «Крос» и про граффити «Трещины».

Завершат программу сразу три документалки. С 17:00 можно будет посмотреть «Аалто» о финском архитекторе, в 19:30 начнется «Чиллнобыль» — киномечты о рейве у Чернобыльской АЭС, в 21:00 — снова вышеупомянутый «Моби».

Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.