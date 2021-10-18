На Кубани ищут 16-летнюю девушку, которая пропала пять дней назад

С 13 октября местонахождение Оксаны Григоращенко из Гулькевичского района неизвестно

Информацию о розыске Оксаны Григоращенко опубликовали в соцсетях волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». По их данным, 16-летняя девушка из села Отрадо-Кубанского пропала 13 октября.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза голубые. Григоращенко была одета в зеленую куртку с капюшоном, синее длинное платье с узорами. Обута подросток была в черные балетки с белой подошвой на платформе.

По состоянию на 18 октября девушку еще не нашли, уточнили волонтеры журналисту Юга.ру.

Всех, кто обладает информацией о нахождении Оксаны Григоращенко, просят позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

Обновлено: В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что в ночь на 13 октября девушка ушла из дома, расположенного по улице Красной в селе Отрадо-Кубанском. Она могла уехать в Краснодар, а откуда в Ростов-на-Дону.