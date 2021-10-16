В Новороссийске ищут подростка, который ушел из дома больше суток назад

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, семья Антона Ацапова недавно переехала в поселок Верхнебаканский из Иркутска. Подросток был недоволен переездом.

Утром 15 октября мать не обнаружила его в квартире. Телефон мальчика выключен. В полиции начали искать подростка.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Антона Ацапова, следствие просит сообщить об этом по телефонам:8 (8617) 21-11-76, 8-918-970-72-70 или 02.