В Новороссийске ищут подростка, который ушел из дома больше суток назад
В поселке Верхнебаканском 15 октября пропал подросток Антон Ацапов
По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, семья Антона Ацапова недавно переехала в поселок Верхнебаканский из Иркутска. Подросток был недоволен переездом.
Утром 15 октября мать не обнаружила его в квартире. Телефон мальчика выключен. В полиции начали искать подростка.
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Антона Ацапова, следствие просит сообщить об этом по телефонам:8 (8617) 21-11-76, 8-918-970-72-70 или 02.
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