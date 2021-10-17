Хабиб Нурмагомедов открыл спортивный зал в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

Чемпион UFC по смешанным боевым искусствам Хабиб Нурмагомедов 17 октября открыл зал «Крепость» в Красной Поляне

«Нам нужно забрать детей с улиц, вытащить их из телефонов. В этом плане открытие зала — это хорошее и правильное дело», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Чемпион UFC завершил карьеру в октябре 2020 года, одержав 29 побед в 29 поединках. Он обратился к воспитанникам клуба, сказав, что нужно быть лучшими во всем и с уважением относиться к советам и наставлениям старших.

Кроме того, на церемонии открытия зала единоборств присутствовал Александр Шлеменко, который накануне в рамках турнира Eagle EFC 42 в WOW Arena провел поединок с Артуром Гусейновым, победив соперника.

Единоборства Красная Поляна Сочи Хабиб Нурмагомедов

Новости

Хабиб Нурмагомедов открыл спортивный зал в Краснодарском крае
Три самолета, летевшие в Краснодар, ушли на запасные аэропорты из-за тумана
В Краснодаре установят еще пять бесплатных туалетов
В Краснодаре автомобиль врезался в столб. Три человека пострадали
Неделя на Кубани начнется с дождей
В Краснодаре работает выставка, посвященная традиционному ткачеству и вышивке

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
15 октября, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
14 октября, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
14 октября, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте