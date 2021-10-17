Хабиб Нурмагомедов открыл спортивный зал в Краснодарском крае

«Нам нужно забрать детей с улиц, вытащить их из телефонов. В этом плане открытие зала — это хорошее и правильное дело», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Чемпион UFC завершил карьеру в октябре 2020 года, одержав 29 побед в 29 поединках. Он обратился к воспитанникам клуба, сказав, что нужно быть лучшими во всем и с уважением относиться к советам и наставлениям старших.

Кроме того, на церемонии открытия зала единоборств присутствовал Александр Шлеменко, который накануне в рамках турнира Eagle EFC 42 в WOW Arena провел поединок с Артуром Гусейновым, победив соперника.