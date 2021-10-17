В Краснодаре автомобиль врезался в столб. Три человека пострадали

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ночь на 17 октября произошла авария на улице Восточно-Кругликовской

«В 01:30 29-летний местный житель за рулем «Субару Импреза» ехал по улице Восточно-Кругликовской со стороны Жлобы в сторону 40-летия Победы. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бордюр и металлический столб», — сообщил Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Пострадали сам водитель иномарки и двое его пассажиров. Все трое доставлены в больницу. Проводится проверка.

Как писали Юга.ру, 12 октября в Славянском районе произошло ДТП со школьным автобусом и «Газелью». От удара отечественный автомобиль загорелся.

Аварии ДТП Краснодар

Новости

В Краснодаре автомобиль врезался в столб. Три человека пострадали
Неделя на Кубани начнется с дождей
В Краснодаре работает выставка, посвященная традиционному ткачеству и вышивке
В Краснодаре состоялся забег «Город», который отменили из-за коронавируса
В Краснодаре семь троллейбусов продолжат раньше уходить в депо
В Краснодаре один из мобильных пунктов вакцинации изменит адрес

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
15 октября, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
14 октября, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
14 октября, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте