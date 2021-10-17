В Краснодаре автомобиль врезался в столб. Три человека пострадали
В Краснодаре в ночь на 17 октября произошла авария на улице Восточно-Кругликовской
«В 01:30 29-летний местный житель за рулем «Субару Импреза» ехал по улице Восточно-Кругликовской со стороны Жлобы в сторону 40-летия Победы. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бордюр и металлический столб», — сообщил Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Пострадали сам водитель иномарки и двое его пассажиров. Все трое доставлены в больницу. Проводится проверка.
Как писали Юга.ру, 12 октября в Славянском районе произошло ДТП со школьным автобусом и «Газелью». От удара отечественный автомобиль загорелся.
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