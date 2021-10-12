На Кубани «Газель» столкнулась со школьным автобусом и загорелась

Краснодарский край

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12 октября в Славянском районе произошло ДТП со школьным автобусом и «Газелью»

12 октября около 14:00 в районе 69 км дороги «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» произошло ДТП. По предварительным данным, школьный автобус выезжал со второстепенной дороги, не уступил дорогу «Газели» и столкнулся с машиной. От удара отечественный автомобиль загорелся.

В школьном автобусе не было пассажиров и в ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю. На месте работают два экипажа госавтоинспекции. 

Юга.ру писали, что накануне под Краснодаром многотонный бензовоз съехал в канал. Водитель погиб.

ДТП Славянский район

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