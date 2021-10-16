Минюст внес в список иноагентов «Москоу диджитал медиа» и «РС-Балт»

Министерство Юстиции РФ 15 октября признало иноагентами «Москоу диджитал медиа» и «РС-Балт»

15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, которые позволяют признать СМИ иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. В декабре в реестр включили девять СМИ. Спустя три года в список стали добавлять отдельных журналистов и правозащитников. С весны 2021 года реестр пополняется регулярно. Иноагентами признали «Медузу» и «Первое антикоррупционное СМИ», в мае — интернет-портал VTimes, в июле — издание The Insider и еще 13 человек. В августе ряды пополнили телеканал «Дождь», сайт «Важные истории» и семь человек.

В сентябре Минюст впервые включил в реестр ООО, которые по требованию закона были обязаны учредить российские журналисты-иноагенты. 29 сентября в список иноагентов включили «Медиазону», ее издателя Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова, ООО «ЗП» (юрлицо «Медиазоны») и ООО «Зона Права». Кроме того, в список попали 16 участников движения «Голос» (признано иноагентом), эксперт Совета Европы, бывший член Научно-экспертного совета при ЦИК, эксперт Комитета гражданских инициатив, «Зона права», «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и «Центр гендерных исследований» в Иваново. «ОВД-Инфо» включили в другой реестр иноагентов. В него вносят незарегистрированные общественные объединения. Ранее в этом списке было только движение «Голос».