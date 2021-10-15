В Краснодаре планируют снести 20 старых домов

Краснодарский край

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Власти Краснодара рассказали, как обстоят дела с аварийными домами в городе и что усложняет их демонтаж

Напомним, Юга.ру писали о планах администрации Краснодара по расселению жильцов из аварийных домов.

15 октября в администрации Краснодара рассказали, что до конца этого года демонтируют восемь домов. В следующем планируют снести 12 объектов. Всего же в Краснодаре 42 дома, которые признали аварийными и уже расселили жильцов. 

К объектам, которые еще не снесли, ограничат доступ: закроют окна, двери и входы во дворы, чтобы в домах никто не поселился. 

Власти рассказали, что ситуацию усложняет то, что многие ветхие дома признаны объектами культурного наследия или граничат с такими. Также есть дома, у которых единая стена или кровля с другими не аварийными литерами. Специалисты разработали специальные проекты демонтажа для таких случаев.  

Ранее в Краснодаре расселили жильцов самого большого аварийного дома в городе.

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