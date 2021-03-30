В России создали искусственный интеллект, который подсчитывает доходность и перспективность технологий
Специалисты ВТБ и «Ростелекома» с помощью искусственного интеллекта создали индекс, который отражает доходность и перспективность технологий
Индекс формируется на основе анализа и сопоставления массива данных из технологических новостей, патентов и бирж.
Для этого анализируются упоминания технологий и компаний в информационных массивах, а также создаются технологические кластеры организаций. Далее для каждого кластера формируют инвестиционные тренды, которые разделяются до уровня отдельных технологий.
Использование такого индекса откроет доступ отдельным компаниям к накопленным знаниям и опыту всего рынка. Это позволит решать не только локальные задачи по росту эффективности отдельных процессов, но и выводить бизнес на новый уровень.
Руководитель управления перспективных алгоритмов машинного обучения ВТБ Денис Суржко:
— Новый подход позволяет автоматически группировать компании по технологическим профилям на основе неструктурированных текстовых данных, а затем сопоставлять эти технологические группы с публичной, в том числе биржевой информацией. Итоговый денежный индекс позволяет с применением Big Data и искусственного интеллекта оценить, в какие технологии в настоящий момент направлены инвестиционные потоки на финансовых рынках. Этот показатель помогает определить для каждой технологической группы компаний необходимый для сохранения конкурентной позиции периметр компетенций.
Группировка компаний по технологическим профилям позволит оценить потенциальную инвестпривлекательность непубличных компаний. Разработанная технология станет частью продукта TeqViser, который был создан для стратегического планирования и инновационного развития в области высоких технологий.
Директор Центра стратегических инноваций Ростелекома Павел Красовский:
— Задачи, связанные с поиском и приоритизацией технологий, стоят перед всеми крупными компаниями. Особенно остро это чувствуется в телеком, банковском, нефтяном секторах и ритейле. Отделить «хайповые» технологии от тех, которые действительно способны принести компании экономический эффект — сложная задача. В нашей платформе TeqViser заложен ряд механизмов, которые позволяют это делать. Проведенная работа позволила нам расширить перечень финансовых метрик оценки технологии. До этого мы использовали информацию об инвестиции в стартапы и анализировали объем рынка по каждой технологии, сейчас у нас появилась возможность анализировать биржевую информацию. В совокупности это позволяет снижать степень неопределенности для инвесторов при выборе технологий для инвестирования.
В пресс-службе «Ростелекома» напомнили, что 30 и 31 марта в онлайн-формате проходит первая ежегодная международная конференция Data Fusion. Мероприятие организовали фонд «Сколково» и группа ВТБ.