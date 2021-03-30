В России создали искусственный интеллект, который подсчитывает доходность и перспективность технологий

Специалисты ВТБ и «Ростелекома» с помощью искусственного интеллекта создали индекс, который отражает доходность и перспективность технологий

Индекс формируется на основе анализа и сопоставления массива данных из технологических новостей, патентов и бирж. Для этого анализируются упоминания технологий и компаний в информационных массивах, а также создаются технологические кластеры организаций. Далее для каждого кластера формируют инвестиционные тренды, которые разделяются до уровня отдельных технологий.

Использование такого индекса откроет доступ отдельным компаниям к накопленным знаниям и опыту всего рынка. Это позволит решать не только локальные задачи по росту эффективности отдельных процессов, но и выводить бизнес на новый уровень.

Группировка компаний по технологическим профилям позволит оценить потенциальную инвестпривлекательность непубличных компаний. Разработанная технология станет частью продукта TeqViser, который был создан для стратегического планирования и инновационного развития в области высоких технологий.