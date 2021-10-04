Сочи затопило после сильного дождя. Синоптики говорят, что плохая погода сохранится

Краснодарский край

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Утром 4 октября после сильного ливня затопило дороги в Сочи

В ночь на 4 октября на Сочи обрушился сильный ливень и затопил дороги в городе. Кроме того, удар стихии пришелся на соседние населенные пункты — Адлер, села Молдовка и Веселое.

Дождь шел всю ночь. Наутро в соцсетях опубликовали кадры затопленных дорог. В Адлерском районе сильно подмыло дороги. По улице Мира водителям удалось проехать с трудом.

Пострадал Центральный район Сочи. Там на мокрой дороге столкнулись два автомобиля. В микрорайоне КСМ люди не могут пройти пешком из-за количества воды. «Пешком там особо не походишь», — написали в телеграм-канале «Любимый Сочи».

В селе Веселом затопило вход в детский сад № 56. Позже вода сошла сама, вызывать службы ЖКХ не пришлось. Также из-за ливня затопило Молдовку.

Кроме того, до вечера 5 октября в Сочи объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильный ливень, грозу и усиление ветра до 15-17 м/с. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На участке от Магри до Веселого возможно формирование смерчей. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Погода Сочи Штормовые предупреждения

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