Сочи затопило после сильного дождя. Синоптики говорят, что плохая погода сохранится
Утром 4 октября после сильного ливня затопило дороги в Сочи
В ночь на 4 октября на Сочи обрушился сильный ливень и затопил дороги в городе. Кроме того, удар стихии пришелся на соседние населенные пункты — Адлер, села Молдовка и Веселое.
Дождь шел всю ночь. Наутро в соцсетях опубликовали кадры затопленных дорог. В Адлерском районе сильно подмыло дороги. По улице Мира водителям удалось проехать с трудом.
Пострадал Центральный район Сочи. Там на мокрой дороге столкнулись два автомобиля. В микрорайоне КСМ люди не могут пройти пешком из-за количества воды. «Пешком там особо не походишь», — написали в телеграм-канале «Любимый Сочи».
В селе Веселом затопило вход в детский сад № 56. Позже вода сошла сама, вызывать службы ЖКХ не пришлось. Также из-за ливня затопило Молдовку.
Кроме того, до вечера 5 октября в Сочи объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильный ливень, грозу и усиление ветра до 15-17 м/с. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На участке от Магри до Веселого возможно формирование смерчей. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.