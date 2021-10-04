Сочи затопило после сильного дождя. Синоптики говорят, что плохая погода сохранится

В ночь на 4 октября на Сочи обрушился сильный ливень и затопил дороги в городе. Кроме того, удар стихии пришелся на соседние населенные пункты — Адлер, села Молдовка и Веселое.

Дождь шел всю ночь. Наутро в соцсетях опубликовали кадры затопленных дорог. В Адлерском районе сильно подмыло дороги. По улице Мира водителям удалось проехать с трудом.