Глава Тбилисского района запустил кулинарный конкурс

Для участия в конкурсе нужно опубликовать видеоролик с рецептом в инстаграме, «ВКонтакте» или «Одноклассниках», отметить страницу Ильина и поставить хештег #вТбилисскойВкусно.

Глава Тбилисского района Евгений Ильин объявил о конкурсе видеорецептов местной кухни в своих соцсетях . Конкурс приурочили к Дню народного единства.

Трех победителей ждут подарки.

Конкурс проходит второй раз, в прошлом году в нем участвовали целыми семьями. А в этом любимым рецептом обещал поделиться даже глава района.

Юга.ру уже писали, как в Тбилисском районе умеют развлекать жителей и гостей: например, в июле артистки Районного дома культуры поддерживали сборщиков урожая песнями, а на одном из полей выросли соломенные пирамиды и персонажи известных мультфильмов.