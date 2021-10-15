Глава Тбилисского района запустил кулинарный конкурс
Конкурс видеорецептов «В Тбилисской вкусно» продлится до 3 ноября
Глава Тбилисского района Евгений Ильин объявил о конкурсе видеорецептов местной кухни в своих соцсетях. Конкурс приурочили к Дню народного единства.
Для участия в конкурсе нужно опубликовать видеоролик с рецептом в инстаграме, «ВКонтакте» или «Одноклассниках», отметить страницу Ильина и поставить хештег #вТбилисскойВкусно.
Читайте также:
Трех победителей ждут подарки.
Конкурс проходит второй раз, в прошлом году в нем участвовали целыми семьями. А в этом любимым рецептом обещал поделиться даже глава района.
Юга.ру уже писали, как в Тбилисском районе умеют развлекать жителей и гостей: например, в июле артистки Районного дома культуры поддерживали сборщиков урожая песнями, а на одном из полей выросли соломенные пирамиды и персонажи известных мультфильмов.