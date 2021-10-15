Глава Тбилисского района запустил кулинарный конкурс

Краснодарский край

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Конкурс видеорецептов «В Тбилисской вкусно» продлится до 3 ноября

Глава Тбилисского района Евгений Ильин объявил о конкурсе видеорецептов местной кухни в своих соцсетях. Конкурс приурочили к Дню народного единства.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать видеоролик с рецептом в инстаграме, «ВКонтакте» или «Одноклассниках», отметить страницу Ильина и поставить хештег #вТбилисскойВкусно.

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Конкурс проходит второй раз, в прошлом году в нем участвовали целыми семьями. А в этом любимым рецептом обещал поделиться даже глава района.

Юга.ру уже писали, как в Тбилисском районе умеют развлекать жителей и гостей: например, в июле артистки Районного дома культуры поддерживали сборщиков урожая песнями, а на одном из полей выросли соломенные пирамиды и персонажи известных мультфильмов.

Евгений Ильин Кулинария Рецепты Тбилисский район

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